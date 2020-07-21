الامارات | ولي عهد الشارقة: نقلة نوعية في مجالات الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة: نقلة نوعية في مجالات الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «تابعنا بكل فخر واعتزاز انطلاق (مسبار الأمل) إلى كوكب المريخ، والذي سيشكل نقلة نوعية حديثة للبحوث العلمية في مجالات الفضاء، وسيعكس مقدرة المورد البشري الإماراتي في التطوير والابتكار والبحث في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية والتطبيقية».

وأضاف سموه: «لا يسعنا في هذا المقام سوى رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات وإلى الإنسانية جمعاء على هذا المنجز الذي بلا شك سيخدم ببحوثه ونتائجه العالم بأسره».

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