الامارات | «طرق دبي» تحرر 643 مخالفة لمركبات أجرة غير ملتزمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحرر 643 مخالفة لمركبات أجرة غير ملتزمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ حملة تفتيشية على 6510 مركبات أجرة، تابعة لشركات الامتياز البالغ عددها سبع شركات، من ضمنها مؤسسة تاكسي دبي، أسفرت عن 643 مخالفة تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية، وذلك خلال الربع الثاني للعام الجاري، بهدف الوقوف على مدى التزام هذه الشركات بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة، سعيد البلوشي، إن الهيئة تحرص على تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف وسائل تنقُّل الجمهور في دبي، خصوصاً في هذا الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه العالم، مضيفاً أن الحملات التي تم تنفيذها على مركبات الأجرة تركزت على مدى التزام سائقي مركبات الأجرة بتحميل العدد المصرّح به من الركاب، ضماناً لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب خلال التنقل، وبلغ عدد المركبات التي خضعت للتفتيش في هذا الشأن 6510 مركبات أجرة، أسفرت عن 643 مخالفة تتعلق بعدم تنفيذ هذا الإجراءات الوقائية، من إجمالي 11 ألف مركبة تديرها شركات الامتياز.

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وأوضح أن هذه الحملات تضمنت زيارات ميدانية لمقار شركات الامتياز لمركبات الأجرة، للتأكد من التزامها بإجراءات تعقيم مكاتبها ومرافقها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة صحياً ووقائياً، وأن مفتشي إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب قاموا بالتغطية الكاملة لهذه المقار، نتج عنها رصد التزام كامل بالإجراءات كافة.

وأكد البلوشي أن حملات التفتيش التي ننفذها تقع ضمن خطط سنوية واستراتيجية يتم وضعها بشكل دوري على مدار العام.

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