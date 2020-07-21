الامارات | حاكم رأس الخيمة: الإمارات تجني ثمرة عقود من التخطيط

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة: الإمارات تجني ثمرة عقود من التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل».

وأضاف سموه أن «الإمارات تجني اليوم ثمرة عقود طويلة من التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والاستثمار الممنهج في تسخير مواردها وطاقاتها والاهتمام بتعليم أبنائها وتشجيعهم على اكتساب العلوم والمعارف والمهارات.. وهذه الرحلة اليوم هي مدعاة فخر كونها تجسد تطوراً منطقياً وإثباتاً لما استطاع الإنسان الإماراتي تحقيقه خلال فترة وجيزة من عمر الاتحاد».

وقال سموه: «بوركت سواعد وعقول أبناء الإمارات وهم يحققون اليوم حلم زايد والآباء المؤسسين عبر دخول التاريخ من أوسع أبوابه.. ومبارك سعيهم وهم يسابقون أقرانهم من مختلف الشعوب في صناعة الحاضر البهي والمستقبل الأفضل لأجيالنا القادمة، مستندين في ذلك كله إلى إيمان قوي وراسخ بقدرتهم على تجاوز التحديات وامتلاك زمام المبادرة والقرار، والانطلاق بطموحهم نحو آفاق لا تعرف الحدود أو المستحيل». وأشار سموه إلى أن نجاح تجربة الإمارات بإطلاق المسبار ووصوله إلى مدار المريخ يتزامن مع قرب حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، لتكون هذه الرحلة رسالة لجميع الطامحين بغد أفضل وللمدركين لأهمية العلم في مساعدة الإنسانية على الارتقاء بدورها نحو تكريس القيم السامية.

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