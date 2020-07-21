الامارات | حاكم عجمان: «مسبار الأمل» يؤكد ريادة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: «مسبار الأمل» يؤكد ريادة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن رحلة «مسبار الأمل» للمريخ تمثل علامة بارزة ومميزة في تاريخ الدولة بتحقيق أكبر إنجاز علمي عربي في العصر الحديث حاملاً شعار دولة الإمارات «لا شيء مستحيل» إلى كوكب المريخ.

وأضاف سموه أن انطلاق «مسبار الأمل» يؤكد ريادة الإمارات وموقعها الأول في مجال علوم الفضاء على الصعيد العربي، وكل ذلك لم يأتِ من فراغ وإنما من قيادة رشيدة تملك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل، وتضع مصلحة شعبها على قمة أولوياتها، وفريق عمل ضم 200 مهندس وخبير وباحث إماراتي وبعزيمة شعب الإمارات التي لا تعرف المستحيل في سعيها لإحياء تاريخ الإنجازات العربية والإسلامية في العلوم، ما يجعل من دولتنا منارة علمية جاذبة للكفاءات والمهارات الاستثنائية ومفتاح أمل وسعادة للمنطقة والأمة العربية والإسلامية، ومصدر إلهام للشباب.

وأوضح سموه أن «مسبار الأمل» سيسهم في بناء موارد بشرية مواطنة عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والارتقاء بمكانة الإمارات العلمية في خطوة مميزة تعزز مسيرة دولتنا نحو المجد في كافة المجالات، مستندين في ذلك على إرث آبائنا المؤسسين وعزيمة شعبنا الأبي وقيادتنا الحكيمة التي تصنع الإنجازات وتحافظ على المكتسبات.

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