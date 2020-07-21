الامارات | العثور على جثة المواطن الغريق في بحر كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة المواطن الغريق في بحر كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية في شرطة الشارقة من العثور على جثة الشاب المواطن (17 عاماً)، الذي غرق في بحر كلباء. وجرت عملية انتشال الجثة بمشاركة فرق البحث المختصة بشرطة الشارقة، وطيران المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وحرس الحدود والسواحل بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد علي الكي الحمودي، إن الفرق المشاركة في عمليات البحث تمكنت من العثور على جثة الغريق، بعد عمليات بحث ميداني استمرت أكثر من 10 ساعات متواصلة، بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة كلباء الشامل في الساعة 6:20 مساء أول من أمس، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق في بحر كلباء، أثناء ممارسته السباحة، وعلى الفور تم إطلاق عملية البحث عنه بمشاركة الفرق المختصة، وأسفرت عملية البحث عن العثور على جثمان الشاب المفقود، وتم نقلها إلى مستشفى كلباء لإتمام الإجراءات اللازمة.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه إليها باستمرار، والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامته، واتباع اللوحات الإرشادية على طول الشاطئ بلغات مختلفة، لتحديد المناطق الآمنة للسباحة دون غيرها من المناطق الخطرة، ولتوفير أعلى معدلات السلامة لرواد البحر.

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