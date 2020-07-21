الامارات | حاكم الفجيرة: في قاموسنا لا وجود للصعب أو البعيد أو المستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: في قاموسنا لا وجود للصعب أو البعيد أو المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إن انطلاق «مسبار الأمل» يعد يوماً جديداً في حياة الإمارات، حيث نعيش تفاصيل غنية بالاكتشاف والمتعة والتفوق صنعها شباب الوطن وقدموها هدية للعالم، حاملة بصمة العزة والفخر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مؤكدين أن العرب سيصلون إلى المريخ بهمة وشجاعة القيادة وبراعة شعبها الذي عرف كيف يمتلك الوقت، كما عرف أن لا معنى للمستحيل أبداً.

وقال سموه «إننا الآن على أعتاب مرحلة مختلفة مكنتنا من أدواتنا وقدمتنا للبشرية كأصحاب منجز علمي يعانق الفضاء، مدركين أن لا عودة للوراء حيث في قاموسنا لا وجود للصعب أو البعيد أو المستحيل، وتلك حقيقة يعلمها كل من عرفنا وكل من عاش معنا».

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وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رؤيتهما للمستقبل، المستقبل الذي تبنيه الدول الكبرى وتقدمه للأجيال القادمة كإرث إنساني نبيل.

وقال سموه «أبارك لشعب الإمارات جهود هذه الكوكبة المشرفة من شبابها وهم يعلون حلم زايد ويؤسسون لرؤية أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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