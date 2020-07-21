الامارات | «ناسا»: متحمسون لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: متحمسون لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مدير وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» جيمس بريدنستين في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة لنجاح إطلاق «مسبار الأمل». وأشار إلى أنهم متحمسون لاحتمال إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض، وعن طريق برنامج (rtemis) على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ.
وقال بريدنستين: «نيابة عن وكالة ناسا أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ (مسبار الأمل) الذي يمثل تتويجاً للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل، بالإضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر.. لقد تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم».
وعبر عن تقديره للسرعة والالتزام اللذين أظهرتهما دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب، بالإضافة إلى تفانيهم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها «مسبار الأمل».
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