الامارات | حمدان بن محمد: نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» أول مهمة عربية للمريخ. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تهنئة لرئيس الدولة حفظه الله.. تهنئة لنائب رئيس الدولة.. تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة لشعب الإمارات.. تهنئة لفريق العمل من الرجال والنساء المخلصين.. نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ.. نبارك دخول التاريخ.. نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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