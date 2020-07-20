الامارات | شرطة الشارقة تحيل سائقي سيارات الأجرة المتشاجرين إلى النيابة العامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، شخصين من الجنسية الآسيوية، إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء بالضرب على سائق سيارة أجرة أثناء تأدية عمله، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق عملية اعتداء متبادل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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