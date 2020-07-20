الامارات | حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

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