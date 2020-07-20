الامارات | بالفيديو.. عمران شرف يحدد العمر الافتراضي لمسبار الأمل ومدة مهمته العلمية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عمران شرف يحدد العمر الافتراضي لمسبار الأمل ومدة مهمته العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، المهندس عمران شرف لـ"الإمارات اليوم": "صممنا المسبار لتكون مدة عمله (عمره الافتراضي) سنتين مريخيتين بما يعادل أربع سنوات أرضية، وخططنا لإنجاز المهمة العلمية للمسبار في سنة مريخية، بما يعادل سنتين أرضيتين، ولذلك إذا انتهينا من المهمة خلال السنة المريخية الأولى، سيكون لدينا فرصة سنة مريخية أخرى لإضافة مهام أخرى للمسبار فيها، وسوف يتم تحديدها هذه المهمة في وقت لاحق، قبل انتهائه من مهمته الرئيسية".

وحول تأثير تأخير إطلاق المسبار لمدة خمسة أيام عن أول موعد لذلك في 15 يوليو، على موعد بدأ المسبار في تنفيذ مهمته، أوضح: "لدينا نافذة فعلية للإطلاق، محددة في المدة من 15 يوليو الجاري حتى الثالث من أغسطس المقبل، وتمكنا خلال هذه النافذة من إطلاق الصاروخ H2A الذي يحمل المسبار بنجاح"، مضيفاً أن الفريق وضع لكل يوم من أيام هذه النافذة، خططه وسيناريوهاته الخاصة، ويختلف في كل يوم مواعيد الإطلاق والانفصال والاتصال الأولي بالمسبار، وتمت دراسة هذه السيناريوهات واختبارها قبل الإطلاق، وبناء على هذه الخطط وتلك السيناريوهات فإنه لم نتأخر بشكل كبير في الإطلاق ومن ثم لن يؤثر ذلك على موعد بدء المهمة العلمية للمسبار.

وأكد أن المهمة العملية للمسبار سوف تبدأ في موعدها المحددة، في شهر فبراير المقبل، وهذا الموعد يعتمد على عمل الفريق الذي يستطيع تخطيط بدء هذه المهمة، إذ يستطيع تحديد الوقت الذي يصل فيه المسبار إلى مداره المريخي أو يصل في فترة معينة على حسب استخدام الوقود المزود به المسبار، لافتاً إلى أنه "في حال انتهاء المسبار من مهمته، سوف يتم إدخاله في المدار الخاص بالمسابير التي انتهت مهمتها".

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