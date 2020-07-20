"REDON" يجمع الجمهور والمشاهير في أول منصة عربية عالمية بتطبيق "starzly"

بمواصفات عالمية تخدم جمهور الوطن العربي بأفكار استثنائية مبتكرة، أعلن الفنان والمنتج العالمي "REDON" إطلاق تطبيق "starzly" من دبي الى العالم أجمع، داعياً الجمهور في الوطن العربي والعالم الى التواصل عن قرب مع نجمه المفضل من مشاهير الوطن العربي والعالم المنضمين والواثقين بالتطبيق الذي يعتبر أول منصة عربية تضم مشاهير من العالم العربي، والذين يقدمون تهنئات إلى جمهورهم.

وأبدى المنتج العالمي "نادر خياط" المعروف عربياً وعالمياً بـ"REDON" عن ثقته الكبيرة بمحتوى تطبيق "starzly" معتبره حلقة وصل فريدة وملموسة للتواصل بشكل مباشر بين الجمهور ومشاهيرهم المفضلة، ويوثق الصلة بينهم، وهو أمر مبتكر ويحمل أفكاراً أسعدت من بدأ باستخدام التطبيق الذي يضم أسماء كبيرة وهامة من نجوم ومشاهير الوطن العربي من مطربين وممثلين وشعراء وإعلاميين ورياضيين ومشاهير من كافة المجالات.

وعن إختيار دبي ودولة الإمارات لإطلاق تطبيق "starzly"، أوضح "REDON" الحاصل على ثلاث جوائز غرامي العالمية بعد تعاونه مع أهم الفنانين الأميركيين والعالميين مثل الراحل "Micheal Jackson" والنجمات "Lady Gaga" و " Jenifer Lopez" والفنان "Enrique Iglescias" والفريق العالمي الشهير " Back Street Boys" .

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ومن جهته، أكد رئيس ومؤسس تطبيق "starzly" السيد "Badr Kashibal" أن التطبيق يضم الآن أكثر من 280 نجم من نجوم العالم العربي، وسوف ينضم إلينا ايضاً خلال الفترة المقبلة 360 فنان وفنانة من نجوم الفن في هوليوود، وبوليوود، وأوروبا لننتقل بعدها إلى العالمية، موضحاً وبكل ثقة -رغم المنافسة- أنهم يعملون على تأسيس قنوات آمنة للتواصل مع المشاهير، بوجود فريق عمل كبير يهتم و يتابع معايير الأمان الإلكتروني والخصوصية والخدمة المميزة.

وأضاف Badr Kashibal" أنه قد تحمس عدد كبير من النجوم لتجربة "starzly" ووثقوا فيها، تجاوباً مع دعوة "REDON"، حيث انضم أهم نجوم الفن منهم الفنانين كارول سماحة، سعـد المجـرد، وليد توفيق ، وائل جسار، أسماء المنور، أصالة، عصام كاريكا، حمادة هلال، محمد السالم، عبد الله السدحان، هشام الجخ، أحمد زاهر، باسم يوسف، طارق العلي، سلمى المصري، أيمن رضا، أندريا سكاف، نزار أبو حجر، حسن شاكوش، والكثيرغيرهم من المشاهير والفنانين.

وكان تطبيق "starzly" قد انطلقت منذ 6 أشهر، واستقبلت الآلاف من طلبات الجمهور للتهاني أو المباركات وغيرها عبر فيديو خاص من المشاهير إلى أحبائهم برسوم رمزية، وهو متوفر حالياً على " Play Store" و " App store".