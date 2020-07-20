بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي مؤسسة إستجابة تفتتح مشروع مياه الجفينه بمحافظة مأرب



اليمن : خاص

بحضور الدكتور عبدربه مفتاح وكيل محافظة مأرب والأستاذ ربيع جماله نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل والمهندس طارق راجي لكمان المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة ونائب مدير مكتب إستجابة بإقليم سبأ الأستاذ / محمد سليم افتتحت مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية اليوم الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٠م بمنطقة الجفينة بمحافظة مأرب مشروع مياه الجفينة.

ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة النازحين في المحافظة جراء شحة مصادر المياه بأماكن تواجد النازحين حيث تحتوي منطقة الجفينة على أكبر تجمع للنازحين بالمحافظة.

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هذا وقد صرح المهندس/ طارق لكمان بأن المشروع بأن المشروع سوف يسهم في حصول اكثر من ٢٠٠٠ أسرة نازحة على المياه النظيفة والصالحة للشرب وقال بأن المشروع يتكون من حفر بئر مع خط اسالة ومضخة وخزان برجي بالإضافة إلى محول كهرباء.

وقد عبر عن شكره للجهة الداعمة للمشروع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وللسلطة المحلية بالمحافظة على تقديمها كافة التسهيلات والخدمات التي أسهمت في تنفيذ المشروع بشكل سليم.

من جانب آخر شكر الوكيل مفتاح الأخوة في الكويت وخص بالذكر الهلال الأحمر الكويتي على دعمه السخي والمتواصل لمشاريع المياه في المحافظة والتي ستخفف الكثير من المعاناة على النازحين في المحافظة، وقدم شكره لمؤسسة استجابة على تنفيذها هذه المشاريع النوعية والمستدامة في المحافظة مثمناً دورهم المتواصل في التخفيف من معاناة النازحين في المحافظة.