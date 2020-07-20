مؤسسة جمعة الماجد تطلق حملتها الصيفية مع "كريتا"

- أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لشركة هيونداي في الإمارات، عن إطلاق حملتها الصيفية الموسمية الخاصة المعززة بالكثير من المفاجآت. وتتيح الحملة الجديدة للعملاء اكتشاف سيارة "كريتا" الغنية بالكثير من الخصائص الفريدة، إلى جانب العديد من العروض الرائعة والمزايا المذهلة التي ستكون بانتظار المشترين.

وفي إطار الحملة ذاتها، تقدم الشركة طراز "هيونداي كريتا"، إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعاً ذات الخمسة مقاعد ، بقسط شهري يبدأ من 898 درهماً، مع حصول العملاء على مزايا إضافية، تشمل عقد خدمةالصيانة لثلاث سنوات/ 50,000 كيلومتر، والمساعدة على الطريق لفترة تصل إلى 5 سنوات، والضمان من الشركة المصنعة حتى خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، وتأجيل الدفعة الأولى حتى خمسة أشهر. وتعدّ "هيونداي كريتا" سيارة دفع رباعي بهيكل قوي ومحرك محسن عالي الأداء. وعند الأخذ بالحسبان تصميمها الإبداعي، فإنها تكون واحدة من أكثر موديلات هيونداي جاذبية في جميع أنحاء العالم.