الامارات | محمد بن راشد: نعلن بحمدالله نجاح إطلاق مسبار الأمل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نعلن بحمدالله نجاح إطلاق مسبار الأمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نجاح إرسال أوامر التحكم لمسبار الأمل من مركز العمليات في الخوانيج . وقال سموه عبر "تويتر": نعلن بحمدالله نجاح إطلاق #مسبار_الأمل ..نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج ..نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة ال493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا" تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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