الامارات | العثور على جثة المفقود في بحر كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة المفقود في بحر كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الجهات الأمنية على جثة المفقود في بحر كلباء صباح اليوم بعد بحث استمر لأكثر من 12 ساعة. وكانت شرطة الشارقة، قد انتقلت إلى موقع البلاغ إثر بلاغ ورد الى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية، يفيد عن فقدان شخص مواطن يبلغ من العمر 17 سنة في بحر كلباء، أثناء ممارسة رياضة السباحة، وعليه باشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة، وبمشاركة فريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود والسواحل تكثيف عمليات البحث. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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