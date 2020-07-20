الامارات | بالفيديو.. من هو الوزير الذي توقع وصول الإمارات إلى المريخ قبل ٧ سنوات؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. من هو الوزير الذي توقع وصول الإمارات إلى المريخ قبل ٧ سنوات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير أعده "تلفزيون دبي" عن خلوة ضمت مجموعة من العقول الإماراتية في العام ألفين وثلاثة عشر مؤلفة من وزراء حكومة الإمارات الشابة تتطلع الى أقصى الأحلام والطموحات، وعند طرح سؤال حول توقعاتهم لمستقبل الإمارات فكان الجواب إرسال سفينة فضائية الى المريخ.. فمن هو صاحب هذه الإجابة نتابع في التقرير التالي: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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