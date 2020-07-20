الامارات | وصول إشارة الانفصال عن الصاروخ من "مسبار الأمل"

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول إشارة الانفصال عن الصاروخ من "مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء إشارة انفصال «مسبار الأمل»، عن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه»، وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار وهو ما يؤكد نجاح عملية الإطلاق.
ومن المقرر أن يتم، بعد 28 يوماً من الإطلاق، استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار، لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع العالي الدقة بإسهام إماراتي.
ويصل «مسبار الأمل»، في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ50 لقيام الاتحاد، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر، يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.
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