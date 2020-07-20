الامارات | "مسبار الأمل" ينفصل عن الصاروخ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصل «مسبار الأمل» عن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه» الحامل له من قاعدة الإطلاق، وذلك بعد ساعة من انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.
ومن المقرر أن يقوم «مسبار الأمل»، بعدها بدقائق، بتشغيل الألواح الشمسية.
ويصل «مسبار الأمل»، في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، إلى مدار كوكب المريخ، في الربع الأول من عام 2021، في رحلة تستغرق 7 أشهر.
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