الامارات | محاكمة خليجي بتسهيل تعاطي المخدّرات للفتيات وطلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي بتسهيل تعاطي المخدّرات للفتيات وطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشـــــرت محكــــمــة الجنــــايات في دبي محاكمة عاطل خليجي بتهمة تسهيل تعاطي المخدّرات لآخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وإفادات متهمين آخرين بالتعاطي أن المتهم كان يزوّد الفتيات وطلبة المدارس بالمخدرات للسيطرة عليهم، ويهددهم بالأذى لو أفشوا اسمه للشرطة.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي إن «معلومة موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة حول وجود شخص يتعاطى المخدرات، ويحوز كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة مقر سكنه، وكان برفقته رجل وامرأة، وبسؤال ثلاثتهم ما إذا كانوا متعاطين أو بحيازتهم أي نوع من المخدرات، اعترفوا بتعاطي مخدر الكريستال، وأنهم حصلوا عليه من المتهم».

وقال أحد الثلاثة المقبوض عليهم إنه حصل على مخدّر الكريستال نحو 10 مرات من المتهم من دون مقابل مادي، كونهما صديقين، لافتاً إلى أن الأخير يعطي الفتيات مخدّري لاريكا وكريستال للسيطرة عليهن.

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وذكرت المرأة المقبوض عليــــها (25 عاماً - عربية)، أن المتهم زوّدها بهذه المخدرات من دون مقابل مادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضبط عدد من طلبة المدارس الذين تراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عاماً، وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الكريستال، وعقار لاريكا المخدر، وبالاستفسار منهم عن كيفية حصولهم عليها، أفادوا بأن المتهم باعها لهم، ولم يتم فتح بلاغات بحقهم، كونهم صغار السن، وليس لديهم سوابق في مجال المخدرات، مشيرين إلى أن المتهم كان يهددهم بالأذى إذا أفشوا اسمه لرجال الشرطة.

وأحالت النيابة العامة المتهم محبوساً إلى المحاكمة، كما أحالت المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم الذين اعترفوا بحصولهم على المخدرات منه، إلى محكمة الجنايات في قضية أخرى ذات صلة، وهي ارتكاب جنحة تعاطي مؤثرات عقلية.

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