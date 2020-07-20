الامارات | وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروري بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروري بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أربعة أشخاص، وأصيب 11 آخرون، بإصابات متفاوتة في حادث مروري وقع على شارع الإمارات بين حافلة متوسطة، وشاحنة تعطلت وسط الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي: «تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات بلاغاً الساعة 7:10 مساء أول من أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة عمال وشاحنة على شارع الإمارات بالقرب من جسر أم النهد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة».

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة إلى مكان الحادث، فيما نظمت الدوريات المرورية حركة السير ونقل المصابين إلى مستشفى راشد.

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وأوضح أن الشاحنة تعطلت على المسرب الثالث من اليمين على شارع الإمارات، فحاول سائقها إخراجها إلى كتف الطريق تزامناً مع مرور الحافلة التي اصطدمت بها، ما أدى إلى وفاة ثلاثة، ثم لحق بهم رابع، وراوحت بقية الإصابات بين حالة بليغة وحالتين متوسطة وثمانٍ بسيطة.

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