الامارات | «الصحة» تدعم مهارات الأطباء لرفع جودة الرعاية الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعم مهارات الأطباء لرفع جودة الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حفل تخريج افتراضياً للدفعة الثانية من برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة، وهو أول برنامج من نوعه في الدولة، يهدف إلى دعم المهارات الحالية للأطباء العامين وصقل قدراتهم، لرفع جودة الرعاية الصحية.

وبدأت الدفعة الأولى للبرنامج في 2018 بمشاركة 51 طبيباً من مختلف إمارات الدولة، فيما التحق بالدفعة الثانية 33 طبيباً، كما تم في البرنامج اختيار 13 منهم كمدربين من أطباء الأسرة، يعملون على متابعة الأطباء المنتسبين للبرنامج، وتقديم الدعم وتدريبهم على مختلف المهارات.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، في افتتاح الحفل، أهمية برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة من خلال ارتباطه بتحقيق أهداف مؤشر وطني في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مخصص لعدد أطباء الأسرة لكل 1000 شخص، ولذلك قامت الوزارة بإطلاق هذا البرنامج الفريد من نوعه بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، لزيادة المعرفة والمهارات، وتفادي الأخطاء الطبية، ورفع إنتاجية الأطباء طبقاً للقواعد الطبية العالمية.

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وأشار إلى أن الدراسات أثبتت انخفاض المؤشرات الصحية السلبية وتكاليف الرعاية الصحية في الدول التي انتهجت نظام الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، ما أسهم في تحسين مؤشرات الصحة للمجتمع.

وأوضحت مدير برنامج الإقامة لطب الأسرة، الدكتورة هيفاء فارس، أن برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة يقوم على إدارة إماراتية كاملة من أطباء مختصين في طب الأسرة، على أن يكون جزءاً من ترخيص الأطباء العامين في وزارة الصحة في المستقبل.

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