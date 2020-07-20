الامارات | إنفوغرافيك.. الإمارات في رحلة «الأمل» إلــى المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. الإمارات في رحلة «الأمل» إلــى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أواخر عام 2013، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تعتزم إرسال مسبار فضائي إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع الذكرى الـ50 لقيام دولة الاتحاد‬. وقد تحقق هذا الهدف بفضل جهود الكوادر الوطنية، إذ أطلقت فرق العمل المختصة أول مسبار عربي إلى الفضاء‬.

وسيعمل «مسبار الأمل» الإماراتي على دراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، واستكشاف سبب فقدانه غازات الهيدروجين والأكسجين، إضافة إلى مهام استكشافية أخرى‬.

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