الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطاعم

دعا قراء إلى ضرورة إلزام إدارات المطاعم باستخدام أدوات المائدة، مثل الملاعق والشوك، من الأنواع البلاستيكية التي تستخدم للمرة الواحدة، وذلك مع إصرار بعض المطاعم على استخدام الأدوات المعدنية، التي قد تشكل خطورة بنقل العدوى في ظل جائحة «كورونا».

روائح

اشتكى سكان في منطقة النهدة بالشارقة من انبعاث روائح كريهة من صناديق القمامة الكبيرة الموجودة على جانبي الطريق في بعض شوارع المنطقة، مطالبين بوضع تلك الصناديق في أماكن جانبية، وبعيداً عن مسارات المارة بالشوارع العامة.

لغة

اشتكى قارئ من كبار السن من اعتماد البنوك اللغة الإنجليزية في كل مراسلاتها، مشيراً إلى أنه لا يجيدها. وتساءل: ما الذي يمنع من توجيه الرسائل إلى العملاء حسب اللغة التي يختارونها؟

كهرباء

اشتكى سكان في مدينة الإمارات السكنية بعجمان من ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء نتيجة استخدام المولدات، داعين إلى دراسة توصيل الكهرباء إلى تلك المنطقة السكنية.

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إزعاج

اشتكى سكان بناية الصير في الشارقة من قيام العاملين في مبنى مجاور تحت الإنشاء بمباشرة أعمالهم الساعة السادسة صباحاً، مستخدمين آلة الحفر الكبيرة (جك همر)، التي تصدر أصواتاً مزعجة، وتتسبب في إيقاظ النائمين، خصوصاً الأطفال منهم.

صلاة

لاحظ قراء في إمارة الفجيرة أن عدداً من المصلين، خصوصاً من كبار المواطنين، لا يلتزمون باشتراطات دخول المساجد من أجل أداء الصلاة، وأهمها ارتداء الكمامات الواقية، أو إحضار سجادات الصلاة الخاصة بهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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