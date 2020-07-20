الامارات | 90 طبيباً في «الجليلة» يحصلون على الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 طبيباً في «الجليلة» يحصلون على الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، عن حصول 90 طبيباً من الكادر الطبي المتخصص في المستشفى على امتياز الإقامة الذهبية، «لدورهم الكبير في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، والناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور عبدالله الخياط: «هذه المكرمة تعتبر بمثابة دافع كبير لنا لبذل المزيد من العطاء وخدمة مرضانا بالشكل الأمثل، كما يعد تكريم أطبائنا بمثابة تقدير للمستشفى ولجميع العاملين فيه، ما يعطينا حافزاً أكبر للعطاء وتقديم خدماتنا بجودة وهمة عاليتين على الدوام، ونفخر في (الجليلة للأطفال) على وضع صحة المريض كأولوية مطلقة، وترجمة ذلك من خلال استقطاب الكفاءات والنماذج المشرّفة التي تقدم الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال وأسرهم».

ويأتي منح امتياز الإقامة الذهبية للأطباء، تماشياً مع توجيهات القيادة بتكريم أصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، من أطباء، ومتخصصين، وعلماء، ومخترعين، لإسهاماتهم وبصماتهم الواضحة في مختلف المجالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news