- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق «مسبار الأمل» من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه»، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.
ومن المخطط أن ينفصل «مسبار الأمل» عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق، وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية، ثم بعد نحو من 15 إلى 20 دقيقة، سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار.
ومن المقرر أن يتم، بعد 28 يوماً من الإطلاق، استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار، لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع العالي الدقة بإسهام إماراتي.
ويصل «مسبار الأمل»، في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ50 لقيام الاتحاد، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر، يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.