الامارات | بالفيديو.. انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق «مسبار الأمل» من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه»، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

ومن المخطط أن ينفصل «مسبار الأمل» عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق، وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية، ثم بعد نحو من 15 إلى 20 دقيقة، سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار.

ومن المقرر أن يتم، بعد 28 يوماً من الإطلاق، استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار، لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع العالي الدقة بإسهام إماراتي.

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ويصل «مسبار الأمل»، في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ50 لقيام الاتحاد، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر، يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

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