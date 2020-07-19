الامارات | بدء العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لإطلاق الصاروخ " إتش 2 إيه " الذي يحمل " مسبار الأمل " في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ، من قاعدته بمحطة تانيغاشيما في اليابان، والمقرر في تمام الساعة 1.58 دقيقة، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، تبعاً للظروف الجوية، بعد اكتمال جميع الاستعدادات في رحلة الـ500 مليون كيلومتر، وهي أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويعقد كبار مسؤولي الجانب الياباني لقاء مع الوفد الإماراتي، لترتيب الاستعدادات النهائية، ووضع اللمسات النهائية المتعلقة بعملية إطلاق «مسبار الأمل»، قبل الإطلاق الرسمي لصاروخ المسبار.

ومن المخطط أن يصل " مسبار الأمل " إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

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ويواكب موقع «الإمارات اليوم» عملية إطلاق صاروخ «مسبار الأمل»، لحظةً بلحظة عبر الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام».

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