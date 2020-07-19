الامارات | مسبار الأمل حديث العالم.. ووسم #الإمارات_لا_شيء_مستحيل يتصدر تويتر

شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل حديث العالم.. ووسم #الإمارات_لا_شيء_مستحيل يتصدر تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه عيون العالم اليوم نحو الحدث العلمي الأهم والأبرز في العالم والمنطقة العربية.. مسبار الأمل، الذي يعد إنجازا تاريخيا جديدا تسجله دولة الإمارات بإطلاقها أول رحلة عربية للكوكب الأحمر.. كوكب المريخ.

ست سنوات من العمل تكلل اليوم بإطلاق مسبار الأمل الذي يقدم معلومات جديدة عن كوكب المريخ، بما يعود بالفائدة على البشرية أجمع في رحلة تستغرق 7 أشهر.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في تحقيق مصور، صورا لمعالم مدينة دبي التي تحتفي بإطلاق مسبار الأمل الليلة من بينها برج خليفة، الأمر الذي يؤكد رسالة دولة الإمارات الطموحة في الحلم والإنجاز عالميا.

وقال المدير السابق في وكالة ناسا للفضاء تشارلز بولدن إن مسبار الأمل أثبت أن الإمارات قادرة على استكشاف الفضاء والمريخ، وهذه المرة الأولى للأمة العربية في تاريخ استكشاف المريخ.

من جهته قال عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز إن الإمارات جعلت العرب شريكا عالميا في استكشاف الكون، كما تثبت الإمارات للعالم أجمع أن العقل العربي لايقل عن العقول الغربية.

واجتاح وسم #الإمارات_لا_شيء_مستحيل، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر مغردون عن فخرهم بما تحققه دولة الإمارات، والذي يأتي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث قال أحد المغردين: “فخورون جداََ بما تحققه دولتنا الإمارات العربية المتحدة، كل هذه المنجزات لم تأت من فراغ بل كانت نتاج تخطيط و رؤية بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد واستمر على نهجه شيوخنا الله يحفظهم.

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وقال آخر: “فخورون بشيوخنا وبلادنا، أصبح الجميع وعلى مستوى العالم يتابع هذ الحدث العظيم لدولة عظيمة، الإمارات إلى الفضاء”.

ووجد مغردون في إطلاق رحلة مسبار الأمل للفضاء والذي يعد محطة فارقة علميا وتاريخيا وإنسانيا، أملاً للعرب أجمع في تحقيق الإنجاز، وجاء في إحدى التغريدات "حق للإمارات أن تفاخر وتفخر .. هكذا البدايات في الإمارات والقادم أكبر وأجمل بإذن الله".

وقال آخر: "#العرب_إلى_المريخ رسالة أمل للشباب العربي .... شكرا عيال زايد".

وجاء في تغريدة أخرى: "#مسبار_الأمل الإماراتي يصعد بالإمارات إلى #المريخ، #الإمارات_لا_شيء_مستحيل عندها وستكون هي الانطلاقة لكل العرب، وفقهم الله لكل خير".

ويحمل مسبار الأمل رسالة واضحة للجميع بأن طموح الإمارات لا حدود له، هو ما يؤكد أن لا شيء مستحيل في دولة الإنجاز، حيث ورد في إحدى التغريدات: "طموحنا عنان السماء إن شاء الله.. والإنجاز حتماً سيكون فوق هام السحب".

وقال آخر: "لا وجود للمستحيل في قاموس الإمارات نسأل الله التوفيق والنجاح ان شاء الله”.. “هنا ستبدأ الخطوة الأولى.. هنا سيتحقق الحلم ليصبح حقيقة.. هنا الامارات المستقبل".

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