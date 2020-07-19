الامارات | شرطة الشارقة تبحث عن مفقود في بحر كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تبحث عن مفقود في بحر كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت شرطة الشارقة، منذ عصر اليوم، البحث عن مواطن فقد في بحر كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، أثناء ممارسته رياضة السباحة.

وكانت شرطة الشارقة قد انتقلت إلى موقع الحادث، إثر بلاغ ورد الى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بفقدان شخص مواطن، يبلغ من العمر 17 سنة، في بحر كلباء، أثناء ممارسته رياضة السباحة، وعليه باشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة، وبمشاركة فريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود والسواحل، تكثيف عمليات البحث، حتى هذه الساعة، ولاتزال كوادر البحث تتابع عملها الميداني، للعثور على الغريق، ومعرفة مسببات الحادث.

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