الامارات | محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت ويهنئه بنجاح العملية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت ويهنئه بنجاح العملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحة سموه .. داعيا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وتمنى سموه خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. سائلا المولى عز وجل أن يبقي سموه ذخرا وسندا لشعبه ووطنه وأمته.

من جانبه أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال هذا الاتصال الأخوي والذي يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news