الامارات | بالفيديو.. نقل مباشر لإطلاق مشروع "مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نقل مباشر لإطلاق مشروع "مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول».. مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ربما أطلقها سموه أثناء افتتاحه التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة «جبل علي» على الخط الأحمر، لكن هذه المقولة هي مبدأ دولة الإمارات.

فهذا الوقت، الذي ربما توقف العالم أجمع فيه عن العمل، وأوقفت معظم حكومات العالم مشروعاتها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتوقف.. لا تهدأ.. بل تسعى للمزيد.

وها نحن اليوم أمام انطلاق مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، والذي أطلق عليه اسم «مسبار الأمل». لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف الكوكب الأحمر.

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والآن، وحتى موعد الإطلاق في تمام الساعة الـ1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، نحن معكم في تغطية مباشرة عبر موقع «الإمارات اليوم»، ومنصاته: «تويتر»، و«فيس بوك»، و«إنستغرام».

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