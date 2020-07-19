مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تكشف عن عروضها ضمن "مفاجآت صيف دبي 2020"

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق 6 عروض ترويجية ضمن "مفاجآت صيف دبي 2020". وللمرة الأولى يشارك أكثر من 100 متجر للمجوهرات في جميع أنحاء إمارة دبي في العرض الترويجي الأول من نوعه "مفاجآت مدينة الذهب الكبرى".

بالتعاون مع العلامات التجارية الكبرى للمجوهرات، ستبدأ النسخة الأولى من حملة التوفير الصيفية في 15 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس 2020.

بهدف تقديم عروض تفوق العروض الترويجية المعتادة، تواصل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات جهودها لتقديم حملات تجزئة إبداعية للتواصل والاحتفال مع العملاء في جميع أنحاء دبي. إن حملة التوفير الأولى لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات تأتي في الوقت المناسب، مما يوفر متعة تسوق إضافية لسكان دبي للاحتفال بعيد الأضحى والسياح الذين تم الترحيب بهم مؤخرًا.

تشمل قائمة العروض الستة المذهلة:

1. صفقة مزدوجة

"اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً" يسري العرض على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ

2. الذهب مقابل الذهب

يمكن للمتسوقين الاستفادة من عدم وجود رسوم مصنعية على المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراط في متاجر مختارة. سيضيف هذا العرض المزيد من البريق لجميع المتسوقين خلال عيد الأضحى.

3. توفير أكثر

خصومات كبرى على رسوم المصنعية تصل إلى 75% على مجموعة مختارة من الذهب والمجوهرات الثمينة

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4. هدايا ذهبية

يمكن للمتسوقين الحصول على هدايا مجوهرات ثمينة مجانية عند شراء الماس والمجوهرات الثمينة. يسري هذا العرض في بعض من متاجر المجوهرات عند إنفاق 1000 درهم.

5. خصومات ذهبية

خصومات كبرى تصل إلى 75٪ على المجوهرات المرصعة بالألماس واللؤلؤ.

6. سلة العيد

سيحظى أحد المتسوقين المحظوظين بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى سلة هدايا العيد.

وفي هذا السياق صرح السيد توحيد عبد الله،، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: " لا توجد طريقة أفضل من توفير المال لإضافة المزيد من البهجة للمشترين عند شراء الذهب والمجوهرات. ابتعد معظم العملاء عن التسوق لسبب وجيه خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن بعد أن عادوا إلى بيئة تسوق آمنة، من المهم أن نقدم لهم أكثر من مجرد مجوهرات. على الرغم من أن المجوهرات الثمينة في حد ذاتها هي استثمار ادخار، ونحن على ثقة تامة أن (فرص التوفير الكبرى) ستكون دعماً كبيراً للمقيمين والسياح خلال الفترة المقبلة".

يشارك في الحملة الترويجية أكثر من 20 علامة تجارية للمجوهرات، وتشمل قائمة العلامات التجارية للمجوهرات المشاركة: مالابار للذهب والمجوهرات، مجوهرات بهيما، مجوهرات جوهرة، مجوهرات لايف ستايل فاين، مجوهرات السماء "Sky"، ليالي للمجوهرات، مجوهرات مينا، بفلح للمجوهرات، الهند للذهب والماس، مجوهرات ياسين، جورو للمجوهرات، الذكريات الذهبية للمجوهرات، مجوهرات كاشياب، أناكا، كوشي للمجوهرات، اونست للمجوهرات، شتيلابلي للمجوهرات، بوبلي كيوالرام للمجوهرات، الأنصاري للذهب والألماس، روسيلا للمجوهرات، مجوهرات روبي، مجوهرات جي جي واولاده، جيويل كلاودز للمجوهرات، سيرويا للمجوهرات، الرميزان للذهب والمجوهرات، مجوهرات سمره، اميرا جولد ودايمند، زايبا للمجوهرات.

بصفتها العاصمة العالمية للذهب والمجوهرات ، فإن عروض دبي هذه ستجذب جميع متسوقي المجوهرات.

للحصول على معلومات بشأن قائمة متاجر المجوهرات وعروضها، يرجى زيارة: http://dubaicityofgold.com/