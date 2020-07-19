تنظيم المخيم الصيفي الأكثر استدامة للأطفال

مع حلول فصل الصيف، تتعاون ذا جرين بلانيت، ومدرسة آربور، اللتين تعدان من أكثر الوجهات استدامة في دبي من أجل تنظيم المخيم الصيفي الصديق للبيئة.

يبدأ المخيم الصيفي يوم 19 يوليو 2020، ويستمر لمدة ستة أسابيع، من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، فيما تبلغ الرسوم 850 درهمًا إماراتيًا لمدة 4 أيام. يهدف المخيم إلى تعليم الأطفال أهمية كوكبهم وما يمكن فعله الآن لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويستقبل المخيم الذي يقام في مدرسة آربور الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة، وسيوفر فرصًا رائعة للأطفال للمشاركة وتعزيز المهارات، حيث سيتم توزيع الأطفال على فئتين (5-8 سنوات و9-12 سنة).

يمكن الآباء الاطمئنان إلى أن أبناءهم سيكونون في رعاية تامة تحت إشراف فريق العمل الذي يتمتع بالخبرات اللازمة في كل من ذا جرين بلانيت ومدرسة آربور، حيث يحضر موظف واحد لكل ثمانية مخيمين. ويمكن للحاضرين كل يوم الاستمتاع بتجربة تجمع ما بين المتعة والتعليم، والتعرف على الحيوانات والنباتات والأنظمة البيئية الرائعة التي يضمها كوكبنا.

وتعد الأنشطة التي يتضمنها هذا المخيم الصيفي السبب الذي يجعله أكثر تميزًا، حيث يتيح فرصة للقاء الحيوانات ودخول القبة البيولوجية، والمشاركة في أنشطة الاستدامة، والفنون والحرف المستوحاة من الطبيعة والألعاب بالإضافة إلى ألعاب الصيد والبحث عن الكنز في مدرسة آربور، وغير ذلك من الأنشطة التي تملأ وقت الأطفال وتسليهم.

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وسيكون على الأطفال في هذا المخيم إحضار وجبة يومية خاصة بهم، كما يتوفر خصم بنسبة 20٪ للأشقاء الذين يحضرون المخيم الصيفي، بالإضافة لخصم لكل مشترك يقوم بالحجز لمدة تزيد على أسبوع.

يقدم المخيم الصيفي للمشاركين مزيجًا من المرح والتعليم، بالإضافة إلى أنه يمنحهم الفرصة لمواصلة النشاط والتفاعل.

يأتي التعاون بين

مدرسة آربور، وذا جرين بلانيت، بناءً على المعرفة المشتركة حول أهمية الممارسات المستدامة لتعزيز مستقبل الأطفال.

وتضمن تجربة المخيم الصيفي الحافلة بالمرح إسعاد الأطفال وتعليمهم أثناء مشاركتهم في أنشطة اللعب والتعلم والاستمتاع معًا.