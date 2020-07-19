مسالخ أبو ظبي تضع التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي في خدمة الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأشار خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية وضعت العديد من التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي في خدمة الجمهور، حيث يمكن للسادة المضحين طلب الأضاحي من خلال تطبيق (ذبيحتي) وتطبيق (ذبائح الجزيرة)، وتطبيق هيئة الهلال الأحمر (حلال)، وتقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعيا أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، حيث تتوافر خدمة توصيل الذبائح للراغبين من الجمهور الكريم وبرسوم رمزية.

وأكد أن المسالخ تتبع إجراءات صحية فائقة الرعاية والعناية، حيث تقدم المسالخ خدمات تجهيز الأضاحي والفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين المختصين قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة، مشيراً أن مسالخ أبوظبي جهزت منذ نهاية عيد الفطر السعيد وحتى الآن أكثر من 59809 ذبائح، ويتوقع أن تستقبل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى أكثر من 25000 أضحية من مختلف الأنواع.

أما بخصوص أسعار رسوم تجهيز الذبائح خلال العيد فأشار أن أسعار تجهيز الذبائح خلال العيد هي الأسعار ذاتها في الأيام الأخرى، علماً أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أربعة عقود وهي: 15 درهماً للأغنام والماعز، 40 درهماً للعجول والجعدان، 60 درهماً للأبقار والجمال).