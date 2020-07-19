"منطقة عجمان الحرة" تكرّم جهود فريق عملها بإطلاق برنامج المكافآت والتقدير "حافز"

في إطار التزام "منطقة عجمان الحرة" المستمر بتطوير وتقدير جهود فريق عملها لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة وفق أسس متينة ومعايير واضحة، بما يخدم مسيرة نمو وازدهار اقتصاد إمارة عجمان، أطلقت إدارة الموارد البشرية في المنطقة الحرة برنامج المكافآت والتقدير "حافز"، في دفعة قوية لمسار تنمية وتحفيز وتطوير فريق العمل باعتباره أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية للمنطقة الحرة.

ويندرج البرنامج الجديد في إطار منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج التحفيزية الموجهة للارتقاء بالكفاءات البشرية وتعزيز أداء القوى العاملة ضمن بيئة تنافسية تتسم بالإيجابية، بما يضمن رفع مستويات الإنتاجية ويحقق رضا وسعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

ونوّه المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة"، بأهمية برنامج المكافآت والتقدير الجديد باعتباره مبادرة نوعية لتوسيع نطاق الدعم المعنوي الذي من شأنه تعزيز إنتاجية فريق العمل ضمن أجواء إيجابية ومحفزة على التنافسية والابتكار والتميّز، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس "منطقة عجمان الحرة"، لافتاً إلى أنّ "حافز" يؤكد التزام المنطقة الحرة بخلق بيئة عمل سعيدة ومُنتجة ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الازدهار والسعادة لفريق العمل والشركاء.

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وأضاف السويدي: "كلنا ثقة بالبرنامج الجديد الذي يمّهد الطريق أمامنا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد مؤشرات الأداء ضمن الوحدات التنظيمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من المنطقة الحرة في سبيل تلبية تطلعات شركاء العمل ودعم المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة ضمن مجتمع الأعمال في عجمان ودولة الإمارات."

ويتضمن البرنامج، الذي أعدّته إدارة الموارد البشرية في "منطقة عجمان الحرة"، فئتين أساسيتين، ترتكز الأولى، والتي تحمل عنوان "تستاهل"، إلى تكريم أعضاء فريق العمل فور حصولهم على مؤهل أو شهادة علمية، أو عند إتمامهم سنوات طويلة في الخدمة، سواء 5 أو 10 أو 15 أو 20 عاماً، أو تحقيقهم إنجازات هام على مستوى المنطقة الحرة بما يعزز سمعتها المؤسسية ومكانتها في دفع عجلة نمو اقتصاد دولة الإمارات. وتتمثل الفئة الثانية بفئة "أبطالنا"، حيث تهدف إلى تكريم الموظفين المتميّزين في مختلف الأقسام والإدارات التابعة للمنطقة الحرة، تحت مسمى "أبطال". وفي إطار الفئة الثانية، يتم اختيار بطل من كل قسم أربع مرات سنوياً، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر.

وقامت إدارة الموارد البشرية في "منطقة عجمان الحرة" مؤخراً بإطلاق نظام التدريب الإلكتروني لجميع الموظفين، بهدف تعزيز وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم باستخدام أحدث البرامج التدريبية عبر الإنترنت. وتكللت جهود المنطقة الحرة بالنجاح في تدريب أكثر من 120 موظف خلال شهر مايو من العام الجاري، كما ولاحظت تأقلم الفريق بالعمل عن بُعد في ظل أزمة كوفيد-19.