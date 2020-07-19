الامارات | شرطة الشارقة تحذر من وضع البطاقات الإعلانية على المنازل والفلل

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحذر من وضع البطاقات الإعلانية على المنازل والفلل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العميد إبراهيم مصبح العاجل أصحاب المنشآت التجارية من الترويج لخدماتهم عبر إعلانات وبطاقات يتم وضعها على أبواب البيوت والفلل والشقق السكنية بالإمارة، لما قد يعرضهم لمساءلة قانونية أو مخالفة قد تصل لإغلاق المنشأة.
وبين خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر أنه يوجد تنسيق واسع مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة البطاقات التي توزع على المنازل والفلل، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار وجود الظاهرة ولكن هناك جهود كبيرة تبذلها الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحتها، مبيناً أن هناك منشآت تم إغلاقها وأخرى تم مخالفتها، كما تم ضبط عدد ممن يقومون بتوزيع هذه البطاقات.
وناشد العاجل أفراد الجمهور بالتبليغ عن أي ظاهرة تضر المجتمع أو أفراده، إذ يمكن للجمهور الإبلاغ عن طريق خدمة "نجيد" 800151.
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