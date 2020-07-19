الامارات | "الصحة" تكشف عن 211 إصابة جديدة بـ "كورونا" و352 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت عن 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 352 حالة شفاء، وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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