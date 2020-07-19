الامارات | "طرق ومواصلات الشارقة" تتعامل مع 185 ألف معاملة خلال النصف الأول من 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق ومواصلات الشارقة" تتعامل مع 185 ألف معاملة خلال النصف الأول من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة متمثلة في إدارة خدمة المتعاملين ما يقارب من 185 ألف معاملة شملت خدمات قطاعي الطرق والمواصلات، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، حيث تلقى مركز الاتصال التابع لها 159 ألف و278 مكالمة خلال الفترة المذكورة، منها 130 ألف مكالمة لحجز مركبات الأجرة.

وأفاد رئيس الهيئة، المهندس يوسف صالح السويجي بأن الهيئة تسعى لمواكبة التطورات في قطاع العمل الحكومي من خلال استحداث إدارات وخدمات ذكية وإليكترونية تلبي متطلبات وتطلعات المتعاملين من أفراد وشركات، مشيراً إلى أن آليات العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة تتطلب وجود المزيد من الحلول التقنية وأساليب عمل أكثر مرونة وديناميكية ومنظومة إدارية شاملة تدعم نظم العمل عن البعد بما يضمن تقديم خدماتنا بشكل أكثر راحة لمختلف فئات المجتمع، وقد أثبتت هذه الأساليب التي اعتمدتها الهيئة نجاحها.

وتابع: استقبلت إدارة خدمة المتعاملين 185 ألف معاملة منذ بداية العام، منها 170ألف و879 معاملة من خلال مركز الاتصال و13633 من خلال خدمة المتعاملين قبل بداية تطبيق نظام العمل عن بعد، مؤكدا إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من الخدمات الذكية تماشيا مع خطة الإمارة للتحول الرقمي الشامل.

من جانبه قال مدير إدارة خدمة المتعاملين بالهيئة طارق المزروع: إن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال التابع للهيئة بلغ 159 ألف و278 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد حجز المركبات العامة 88 ألف حجز، كان أكثرها ارتفاعاً في شهر فبراير حيث بلغ عدد الحجوزات فيه 28 ألف و500 حجز، فيما بلغ عدد حجوزات المركبات العائلية 7368 حجز، أما حجز مركبات ذوي الإعاقة فقد بلغ 3158 حجز.

الخدمات لذكية

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وأوضح مدير إدارة خدمة المتعاملين إن إجمالي عدد الحجوزات التي تمت من خلال تطبيق الهيئة الذكي وخدمة الاستدعاء الآلي ونظام المجيب الآلي بلغت 11ألف و601 حجز، منها 7677 حجز عن طريق خدمة الاستدعاء الآلي التي أطلقتها الهيئة لتوفير أحدث الأجهزة والأنظمة لمستخدمي مركبات الأجرة لاسيما في الأماكن التي تشهد ازدحاماً وكثافة رواد، مثل المستشفيات والمصالح الحكومية أو المراكز التجارية، وهي تتيح لأفراد الجمهور طلب مركبة الأجرة بمجرد ضغطة زر على الجهاز ليتم استدعاء أقرب مركبة أجرة إلى مكان الطلب في أسرع وقت،.،وقد شغل شهر فبراير أعلى معدل للحجز عن طريق هذه الخدمات حيث بلغ 3397 حجز.

وبين المزروع أن عدد الملاحظات والمقترحات التي تلقاها مركز الاتصال خلال الفترة المذكورة بلغ 6058 شملت 982 لقطاع الطرق و5076 للمواصلات، فيما بلغ عدد استفسارات الجمهور العامة 19ألف 673 استفسار.

وأضاف أن عدد الحجوزات التي تمت من خلال مركز الاتصال للمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بلغت 3787 حجز.

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