الامارات | "طبية عجمان" تستعد لافتتاح مركز فحص "كورونا" لسكان الإمارة بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن "طبية عجمان" تستعد لافتتاح مركز فحص "كورونا" لسكان الإمارة بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي أن المنطقة تمضي قدما لافتتاح مركز فحوصات كورونا بقاعة الأفراح في (البيت المتوحد) بعجمان ووضع آلية التنفيذ مع كافة الجهات المعنية بإمارة عجمان، مشيراً إلى أن الفحوصات ستتم لسكان إمارة عجمان، إذ تم تقسيم مناطق لإمارة إلى فئات، وسيتم تحديد مواعيد لهم للقيام بعمل فحص كوفيد – 19 عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد الفحوصات التي ستشمل كافة العاملين في الأسواق وصالونات التجميل والمحلات التجارية.

وأضاف الشامسي: أنه تم التنسيق لإنجاز هذه المهمة مع الجهات الحكومية المعنية في عجمان، مشيراً إلى أن إجراء الفحوصات المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وانطلاقاً من حرص واهتمام القيادة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع لعودة الحياة لطبيعتها لدفع عجلة التنمية الشاملة، مؤكداً أن عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

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وأشار إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستتم بجانب استمرار مركز الطب الوقائي، ومركز الحميدية الصحي ومركز المسح الوطني في تقديم الفحوصات اللازمة لكوفيد 19 المخصصة للجمهور.

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