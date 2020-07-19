الامارات | إجراء وقائي جديد لحماية "سكن عمال الإنشاءات" من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء وقائي جديد لحماية "سكن عمال الإنشاءات" من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، السماح لشركات الإنشاءات والمقاولات التابعة للقطاع الخاص، بإقامة المساكن العمالية في مواقع العمل، كإجراء وقائي للتقليل من مخاطر الاختلاط بين العمال، شريطة الالتزام التام باشتراطات الصحة والسلامة.

وذكرت الوزارة – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – أن هذا القرار يهدف إلى استمرار الأعمال الإنشائية بفترة تدابير الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

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