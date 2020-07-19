الامارات | إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة راشد بن حمدان

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة راشد بن حمدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، برئاسة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ووفق القرار، يضم مجلس الأمناء: الدكتور حنيف حسن علي، نائباً للرئيس، وكلاً من: حسين حسن ميرزا الصايغ، وعلى محمد بالرهيف، وحميد سعيد مروشد، وخالد سليمان محمد سليمان، وعبدالرحمن محمد أوغان، وعيسى الميدور.. أعضاءً.

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ونص القرار على أنه إذا انتهت مدة عضوية أعضاء المجلس، ولم تتم إعادة تشكيله، فإنهم يستمرون في أداء مهامهم، إلى حين إعادة تعيينهم، أو تعيين أعضاء بدلاً منهم.

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