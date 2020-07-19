الامارات | 3 فرص لتحسين درجات طلبة التعليم المستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرص لتحسين درجات طلبة التعليم المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه وفقاً لسياسة التقييم المتبعة، يحق لطلبة الصف الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/‏‏مسار الدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين درجاتهم نهاية العام الدراسي 2019/‏‏2020 ثلاث فرص للتقدم لامتحانات تعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، لجميع المواد الدراسية.

وأضافت في تصريحات صحافية، أنه بإمكان الطلبة التقدم للفرصة الثانية للامتحان في 24-29 أغسطس المقبل، وسيتم احتساب النتيجة الأعلى. وفي حال لم يجتز الطلبة الاختبارات سيتم منحهم فرصة ثالثة في أكتوبر المقبل.

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وكان الطلبة أدوا الفرصة الأولى بداية يونيو الماضي.

يستطيع الطلبة التقدم للفرصة الثانية للامتحان في 24-29 أغسطس المقبل، وستحتسب النتيجة الأعلى.

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