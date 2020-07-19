الامارات | 3 فرص لتحسين درجات طلبة التعليم المستمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرص لتحسين درجات طلبة التعليم المستمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه وفقاً لسياسة التقييم المتبعة، يحق لطلبة الصف الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/مسار الدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين درجاتهم نهاية العام الدراسي 2019/2020 ثلاث فرص للتقدم لامتحانات تعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، لجميع المواد الدراسية.
وأضافت في تصريحات صحافية، أنه بإمكان الطلبة التقدم للفرصة الثانية للامتحان في 24-29 أغسطس المقبل، وسيتم احتساب النتيجة الأعلى. وفي حال لم يجتز الطلبة الاختبارات سيتم منحهم فرصة ثالثة في أكتوبر المقبل.
وكان الطلبة أدوا الفرصة الأولى بداية يونيو الماضي.
يستطيع الطلبة التقدم للفرصة الثانية للامتحان في 24-29 أغسطس المقبل، وستحتسب النتيجة الأعلى.
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