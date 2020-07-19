الامارات | فتح مصليات المراكز التجارية والأبراج ابتداء من غدٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مصليات المراكز التجارية والأبراج ابتداء من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج ابتداء من الغد، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

ويأتي الإعلان تزامناً مع التخفيف الجزئي من القيود على الحركة وسعياً إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكدت الهيئتان ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، تزامناً مع فتح المساجد، مشيرتين إلى الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بمترين بين كل مصلٍّ وفي أماكن الوضوء، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها، إضافة إلى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، والالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور للصلاة.

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ويلتزم المصلون بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام التي سيتم توفيرها في المصليات، وتأكيد ضرورة تحميل مرتادي المصليات لتطبيق «الحصن» على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصلٍّ، وتعقيم المصليات بعد كل صلاة، وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.

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