الامارات | 289 إصابة جديدة بـ «كورونا» و469 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 46 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 289 إصابة جديدة بالفيروس.
وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56 ألفاً و711 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.
وأعلنت عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48 ألفاً و917.
وحثت أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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