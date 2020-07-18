الامارات | الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الدولة إلى 85%

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الدولة إلى 85% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 في الدولة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ السبت: بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 إلى 85.8% من إجمالي الإصابات.

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وأعلنت الوزارة اليوم عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفاً و 917

في حين كشفت عن إصابة 289 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.

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