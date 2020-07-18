الامارات | سهيل الظفري: 3 خطوات يؤديها فريق مسبار الأمل قبيل الإطلاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء "مسبار الأمل"، سهيل الظفري، بأن الفريق سيؤدي ثلاث خطوات تجهيزية المسبار قبيل الإطلاق، الأولى تشمل إزالة غطاء كاميرا الاستكشاف قبل تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن الخطوة الثانية هي تحريك الصاروخ المثبت عليه المسبار إلى منصة الإطلاق، ثم تبدأ الخطوة الثالثة وهي عمليات آخر 18 ساعة للمسبار قبل الإطلاق، من خلال سحب غاز النيتروجين الذي يتولى مهمة الحفاظ على سلامة الأجهزة، والهواء النظيف في غرفة الاحتراق بالصاروخ، ثم ست ساعات تبدأ عملية فحص حالة البطاريات وحالة المسبار، يلي ذلك التأكد من جاهزية الفريق في غرفة العمليات قبل ثلاث ساعات من الإطلاق، لمواصلة فحص أجهزة المسبار الذي يستمر حتى قبل خمس دقائق من الموعد الإطلاق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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