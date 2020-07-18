الامارات | إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج بدءا من يوم الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج بدءا من يوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنا مع التخفيف الجزئي من القيود على الحركة وسعيا إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية.. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج وذلك إبتداء من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت الهيئتان ضرورة إلتزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد والتي تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بمترين بين كل مصلٍ وفي أماكن الوضوء، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها بالإضافة تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

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إضافةً على ذلك يلتزم المصلين بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام والتي سيتم توفيرها في المصليات والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المصليات لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصلي كما سيتم تعقيم المصليات بعد كل صلاة وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.

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