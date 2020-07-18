الامارات | محمد بن زايد: "مسبار الأمل" ثمرة جهد أبناء الوطن ومشروعنا الأكبر استثمارنا بالشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: "مسبار الأمل" ثمرة جهد أبناء الوطن ومشروعنا الأكبر استثمارنا بالشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "تابعت وأخي محمد بن راشد استعدادات انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، مرحلة جديدة وفارقة في تاريخنا العربي.. تجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء. الإمارات بقيادة الشيخ خليفة تستعد بإذن الله لتحقيق أحد أعظم إنجازاتها بجهود وسواعد كوادرها الوطنية".

وأكد سموه في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أن "مشروع مسبار الأمل ثمرة جهد نخبة من أبناء الوطن المبدعين، ومشروعنا الأكبر هو استثمارنا بالشباب".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "تحية شكر وتقدير لهم ولأخي محمد بن راشد لاهتمامه الشخصي وإصراره على أن يكون هذا الحدث تاريخا مهما في حياة الإماراتيين ومسيرة الدولة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل".

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