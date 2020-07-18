الامارات | "التربية" تمنح طلبة التعليم المستمر 3 فرص لتحسين درجاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تمنح طلبة التعليم المستمر 3 فرص لتحسين درجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه وفقاً لسياسة التقييم المتبعة، يحق لطلبة الصف الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل (المسارالأكاديمي / مسارالدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين درجاتهم نهاية العام الدراسي 2019 / 2020 ثلاثة فرص للتقدم لامتحانات تعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، ولجميع المواد الدراسية.

وأضافت الوزارة في تصريحات صحافية، أن القرار، الذي يأتي حرصا على دعم مسيرتهم الأكاديمية، يوضح أنه بإمكان طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل التقدم للفرصة الثانية للامتحان والتي تبدأ في 24 وتستمر حتى 29 أغسطس، وسيتم احتساب النتيجة الأعلى لهم.

وذكرت أنه في حال لم يجتز طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل الاختبارات، سيتم منحهم فرصة ثالثة للتقدم للاختبارات، والتي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل.

وكان الطلبة أدوا الفرصة الأولى بداية شهر يونيو الماضي.

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وكان طلبة التعليم المستمر، قد دشنوا هاشتاق على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان "#طلبه_التعليم_المستمر_مظلومين" تصدر ترند الإمارات بآلاف التغريدات، أكدوا فيها تعرضهم للظلم في احتساب معدلاتهم، وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في النتائج حفاظاً على مستقبلهم وحتى لا يضيع مجهودهم طوال السنوات الماضية.

وركز الطلبة خلال مشاركتهم في الهاشتاق، على وجود رسوب جماعي أو تشابه كبير في الدرجات حيث تراوحت معدلات غالبية الطلبة الناجحين في نسبة ال 60%، رغم أنهم أدوا الاختبارات بشكل جيد، لافتين إلى أن الوزارة حرمتهم من فرحة نجاحهم وتخرجهم.

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