"موانئ دبي العالمية" و "ڤيرجن هايبرلوب" تشيدان بقرار أمريكي يمهّد لتطبيق أنظمة "الهايبرلوب"

أشادت "موانئ دبي العالمية" بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي لتمرير تشريع يفتح الطريق أمام وضع إطار تنظيمي للاستخدام الآمن لأنظمة النقل السريع "الهايبرلوب"، حيث من المتوقع أن يُصدِر "المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة" (NETT) في الولايات المتحدة الأمريكية الإرشادات التوجيهية في هذا الصدد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت شركة "موانئ دبي العالمية"، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل التوريد، دشّنت في عام 2018 العلامة التجارية العالمية "كارغوسيد" للنقل فائق السرعة للبضائع، وذلك بالشراكة مع "ڤيرجن هايبرلوب" لتقديم أنظمة نقل البضائع بتقنية "هايبرلوب" والتي ستسهل التوصيل السريع والمستدام والفعَّال حول العالم للبضائع الموضّبة على منصات.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" ورئيس مجلس إدارة "ڤيرجن هايبرلوب": "إننا سعداء أن نرى هذه الرؤية الثورية نحو مستقبل قطاع النقل وهي تتحول إلى حقيقة ملموسة، مع ثقتنا الكاملة في قدرة "ڤيرجن هايبرلوب" على صنع قفزة هائلة في هذا المجال، وتقديم حل يواكب متطلبات قطاع النقل للقرن الواحد والعشرين. فقرار مجلس النواب الأمريكي يمثل تصويتاً واضحاً بالثقة على أننا جميعاً نسير على الطريق الصحيح مع جدية الاهتمام بالتقنية الجديدة لدعم هذا الابتكار والانتقال به خطوة كبرى إلى الأمام على طريق تطبيقه على أرض الواقع".

وأضاف بن سليّم: "إننا نطمح إلى إحداث ثورة في قطاعي التجارة والنقل في المنطقة من خلال تقديم نظام مبتكر لنقل الركاب والبضائع يعتمد على تقنية "الهايبرلوب" وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الشهر، وقّعت "ڤيرجن هايبرلوب" مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من أجل التعاون في مجال البحث والابتكار، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير هذه التقنية الواعدة. لدينا أهداف طموحة لأن نصبح المحفز لاستخدام هذه التقنية عالمياً والتوسع في تطبيق هذا النمط الجديد من وسائل النقل، والذي سيكون أكثر سرعة وأمانًا واستدامةً وأقل تكلفة بالمقارنة مع أنظمة النقل الحالية الأخرى".

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وتتعاون " ڤيرجن هايبرلوب" مع عدد من الحكومات في المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند، وقد قامت مؤخراً بالشراكة مع وزارة النقل السعودية بإجراء أول دراسة في العالم على المستوى الوطني.

وتتمتع شركة "ڤيرجن هايبرلوب"، ومقرها كاليفورنيا، بمكانة رائدة في مجال تطوير تقنية "الهايبرلوب" وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تُجري اختبارات ناجحة وواسعة النطاق لتقنية "الهايبرلوب"، وقد نجحت الشركة في جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، من بينها استثمارات مقدمة من "موانئ دبي العالمية".

من جهته، قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة " ڤيرجن هايبرلوب": "لقد كانت "موانئ دبي العالمية" أحد العوامل الرئيسية التي مكنتنا من تطوير هذه التقنية المبتكرة وإعدادها للاستخدام الفعلي، ويعد إدراج تقنية "الهايبرلوب" للنقل في هذا التشريع الجديد بمثابة لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لنا ولموانئ دبي العالمية".

وإلى جانب نقل الركاب بسرعة وكفاءة أكبر، ستساعد أنظمة "الهايبرلوب" أيضاً في نقل البضائع ذات الأولوية العالية عند الطلب، مما يتيح تسليمها خلال ساعات قليلة فقط وليس خلال أيام كما هو الحال مع وسائل النقل التقليدية، وبنسبة أكبر من الموثوقية ومعدل أقل من التأخير. وسيساهم هذا النظام في تعزيز الطاقة الاستيعابية لنقل البضائع من خلال ربطه مع وسائل النقل الحالية الأخرى، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي، كما سيوفر اتصالًا أوسع نطاقًا بالمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية ومراكز التوزيع والمراكز الحضرية.

ومن المتوقع أن يساعد النظام في تقليص فترات التخزين ومخزون البضائع الجاهزة، إضافة إلى تقليل مساحات التخزين اللازمة والتكلفة بنسبة 25%. في الوقت نفسه، ستتيح شبكات "كارغوسبيد" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية" إمكانية تطبيق ممارسات التصنيع المرن. ويتم تشغيل النظام من خلال وحدة الدفع النظيفة ومنعدمة الانبعاثات لتوليد الطاقة والتي ويمكن فصلها تمامًا عن الشبكة في نطاق منطقة الخليج.